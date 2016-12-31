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Украина подала заявку на участие в Евролиге

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ФВУ отправила письмо в адрес ЕКВ о том, что сборные Украины готовы принимать участие в Евролиге

Федерация волейбола Украины подала заявку в Европейскую конфедерацию волейбола на участие в Евролиге-2017 среди женских и среди мужских команд

Об этом сообщил президент ФВУ Михаил Мельник, сообщает «УНИАН».

«ФВУ отправила письмо в адрес ЕКВ о том, что сборные Украины готовы принимать участие в Евролиге. Участие в таких соревнованиях – это отличный опыт для наших сборных, особенно, если брать 2017-й год, для женской, которая является участником финальной части чемпионата Европы-2017. В последние годы, уже очень давно, так сложилось, что национальные сборные играют только в отборочных турнирах чемпионата мира и Европы. Об участии в Евролиге еще раньше я лично общался с президентом ЕКВ Александром Боричичем. Речь шла о том, чтобы допустить сборные Украины без стартового взноса, который составляет десять тысяч евро. ЕКВ на это не пошла, но, тем не менее, очень хочет видеть нашу страну среди участников Евролиги. И мы найдем средства для того, чтобы сыграть в этих соревнованиях и выполнить требования для участия в них», - сказал Мельник.

Евролига - ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола. С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, летом 2009 года состоялся первый розыгрыш женской Евролиги.

Впервые соревнования по волейболу под названием «Евролига» среди мужских и женских сборных прошли с декабря 1997 по июль 1999 года в рамках отборочного турнира к чемпионатам Европы-1999. И у мужчин, и у женщин турнир прошел по одинаковому регламенту: сильнейшие сборные вошли в дивизион «А», где были разделены на две группы, в которых игры проводились в два круга с разъездами. Финальные соревнования турнира проведены не были.

Победителями групповых турниров у мужчин стали сборные Болгарии и Югославии, у женщин - России и Польши.

На постоянной основе среди мужских сборных Евролига проводится с 2004 года.

Фото: cev.lu.

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Теги: Украина, Евролига, волейбол

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