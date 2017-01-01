Полузащитник «Зари» переходит в «Фенербахче»

Полузащитник сборной Украины и луганской «Зари» Александр Караваев переходит в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокаат, которому очень понравилась игра Александра, обратился в футбольный клуб «Шахтер» и лично к игроку с предложением о переходе, сообщает «Сегодня».

Александр обратился с этим вопросом к президенту «Зари» Евгению Геллеру с просьбой расторгнуть контракт об аренде, который был рассчитан до конца этого сезона, что можно сделать только в трехстороннем порядке, так как единоличных прав у «Шахтера» вернуть игрока досрочно нет.

После долгих переговоров была достигнута договоренность о переходе.

Напомним, что Александр Караваев присоединился к «Заре» в сезоне 2014/15. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке «Зари».

Фото: dynamo.kiev.ua.