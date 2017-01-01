Российские фигуристы могут быть лишены медалей Олимпиады-2014

Российская фигуристка Аделина Сотникова может быть лишена золотой медали Олимпийских игр 2014 года в Сочи в одиночном катании

Сотникова вошла в число спортсменов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами, сообщает «Сегодня».

Речь не идет о положительной допинг-пробе или ее подмене. Анализ мочи российской спортсменки был чист, но пробирка с пробой Сотниковой имеет царапину «первого типа», что свидетельствует о возможном вскрытии и возможных манипуляциях с ней.

На Олимпиаде-2014 в Сочи Сотникова выиграла «золото» в одиночном катании. «Серебро» досталось Ким Ю На из Южной Кореи, «бронзу» выиграла итальянка Каролина Костнер.

В списке подозреваемых оказались российские фигуристки Татьяна Волосожар и Ксения Столбова. На Играх в Сочи Волосожар в паре с Максимом Траньковым завоевала «золото» в соревнованиях спортивных пар, а Столбова и Федор Климов стали обладателями «серебра».

Фото: «iSport.ua»