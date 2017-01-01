Испанец выиграл теннисный турнир в Абу-Даби

Испанец Рафаэль Надаль обыграл бельгийца Давида Гоффена в финальном матче выставочного теннисного турнира в Абу-Даби (ОАЭ)
Надаль в финале, прошедшем в субботу, обыграл Гоффена в двух сетах со счетом – 6:4, 7:6 (7:5), сообщает «Сегодня».
Соперники провели на корте 1 час 56 минут.
В матче за третье место первая ракетка мира британец Энди Маррей обыграл канадца Милоша Раонича – 6:3, 7:6 (8:6).
Фото: «Корреспондент.net».
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Теги: Рафаэль Надаль, теннис, Абу-Даби
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