Испанец выиграл теннисный турнир в Абу-Даби

Испанец Рафаэль Надаль обыграл бельгийца Давида Гоффена в финальном матче выставочного теннисного турнира в Абу-Даби (ОАЭ)

Надаль в финале, прошедшем в субботу, обыграл Гоффена в двух сетах со счетом – 6:4, 7:6 (7:5), сообщает «Сегодня».

Соперники провели на корте 1 час 56 минут.

В матче за третье место первая ракетка мира британец Энди Маррей обыграл канадца Милоша Раонича – 6:3, 7:6 (8:6).

Фото: «Корреспондент.net».