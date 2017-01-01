МОК анонсировал новые санкции против России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах анонсировал новые санкции против России

Бах рассказал о тех мерах, которые будут принимать по результатам доклада Ричарда Макларена о применении допинга в России, сообщает «РБК-Украина».

Сам доклад он назвал шокирующим. По его словам, ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам.

«После этого МОК примет ответные меры и введет санкции», - заявил Бах.

Президент Международного олимпийского комитета пообещал, что работа Макларена продолжится и будет расширена, ведь сначала у него не было полномочий на проверку всех проб российских спортсменов.

По его словам, теперь повторно проверят все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, которые принимали участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

В соответствии со второй частью доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря, более тысячи российских спортсменов и спортсменок в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.

Напомним, ранее МОК начал дисциплинарное расследование в отношении 28 российских спортсменов, которые принимали участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Фото: «РБК-Украина».