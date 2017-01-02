Украинка проиграла в парном турнире в Брисбене

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти во второй раунд парного турнира в Брисбене
В поединке первого круга украинка, выступающая в паре с Сарой Эррани из Италии, проиграла дуэту Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) – 6:1, 4:6, 5:10, сообщает «Сегодня».
Впереди у Свитолиной стартовый поединок в одиночном разряде против чемпионки Олимпиады-2016 Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.
Фото: «Комментарии»
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