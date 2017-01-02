Украинские теннисистки не смогли пробиться в основную сетку турнира в Брисбене

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катерина Бондаренко не смогли преодолеть квалификацию на турнире WTA Premier Brisbane International
В финале отбора украинки уступили представительницам США, сообщает «Сегодня».
Бондаренко (1) – Эйже Мухаммад – 4:6, 6:0, 1:6, а Козлова (6) – Бетани Маттек- Сэндс – 3:6, 6:4, 2:6.
Напомним, Украину в основной сетке представят Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Фото: sapronov-tennis.org
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Теги: Козлова, Бондаренко, теннис, Австралия
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