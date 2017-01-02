Нигерийский полузащитник покинул «Динамо»

Полузащитник Лукман Аруна больше не является игроком киевского «Динамо»

Контракт нигерийца с «Динамо» истек, и футболист покинул украинский клуб на правах свободного агента, сообщает «Сегодня».

26-летний Аруна перешел в «Динамо» летом 2011 года из «Монако» за 1,5 миллиона евро.

Половину прошлого сезона он провел в «Астане» на правах аренды, сыграв 12 матчей и забив один мяч.

В конце прошлого года Аруна побывал на просмотре в «Партизане» и «Црвене Звезде», однако сербским клубам не подошел.

Фото: ФК «Динамо»