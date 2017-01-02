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Швед стал первым вратарем-европейцем по количеству побед в НХЛ

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Лундквист вышел на первое место по количеству побед в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист вышел на первое место по количеству побед в НХЛ среди вратарей, родившихся в Европе

В воскресенье ньюйоркцы взяли верх над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:2, сообщает «Сегодня».

Этот успех стал для шведского вратаря 390-м в карьере.

Таким образом, он обошел чеха Доминика Гашека (389). На третьем месте в этом списке – россиянин Николай Хабибулин (333).

Фото: Wikipedia

 

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Теги: нхл, хоккей, вратарь

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