Украинский форвард покинул «Рубин»

Украинский форвард Марко Девич остался без клуба

Украинец отзаявлен из состава казанского «Рубина», сообщает «Сегодня».

Контракт экс-игрока «Металлиста» с казанским клубом истек в декабре, а новое соглашение стороны решили не подписывать.

Девич выступал в «Рубине» с 2014 года. С июня по январь 2015-го он выступал в аренде в катарском «Аль-Райян».

В текущем сезоне Девич провел 8 матчей в чемпионате Росси и два – в Кубке страны. 33-летний футболист записал на свой счет по голу в каждом из турниров.

Фото: ФК «Рубин»