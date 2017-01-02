Украинский форвард покинул «Рубин»

Украинский форвард Марко Девич остался без клуба
Украинец отзаявлен из состава казанского «Рубина», сообщает «Сегодня».
Контракт экс-игрока «Металлиста» с казанским клубом истек в декабре, а новое соглашение стороны решили не подписывать.
Девич выступал в «Рубине» с 2014 года. С июня по январь 2015-го он выступал в аренде в катарском «Аль-Райян».
В текущем сезоне Девич провел 8 матчей в чемпионате Росси и два – в Кубке страны. 33-летний футболист записал на свой счет по голу в каждом из турниров.
Фото: ФК «Рубин»
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Марко Девич, Рубин, футбол
Последние новости
|
17:00
|
16:55
|
15:52
|
15:30
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0