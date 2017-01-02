«Челси» повторил рекорд «Арсенала»

Победа в домашнем поединке АПЛ против «Сток Сити» (4:2) стала для лондонского «Челси» рекордной

Подопечные Антонио Конте продлили свою победную серию в элитном дивизионе Англии до 13 матчей, сообщает «Сегодня».

«Синие» повторили рекорд АПЛ по длительности победной серии в одном сезоне, который в сезоне 2001/2002 установил лондонский «Арсенал».

Абсолютный рекорд английского первенства по числу викторий подряд принадлежит все тем же «канонирам», которые в 2002 году не теряли очки в чемпионате 14 поединков кряду.

Повторить и это достижение «Арсенала» «Челси» может 4 января – в гостевом матче против «Тоттенхэма».

Фото: PHL