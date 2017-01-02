Форвард «Тоттенхэма» повторил достижение легенды «Арсенала»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн оформил дубль в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (4:1)
Для 23-летнего форварда прошедший матч стал 100-м в Премьер-лиге, сообщает «Сегодня».
Только семь футболистов в истории АПЛ забили больше голов в первых 100 матчах – Алан Ширер (79 голов), Руд ван Нистелрой (68), Серхио Агуэро (64), Энди Коул (63), Фернандо Торрес (63), Робби Фаулер (62) и Луис Суарес (62).
У Кейна на данный момент 59 голов – столько же за 100 первых матчей в АПЛ забил бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри.
Фото: volgograd-fc.ru
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