НБА. «Лейкерс» продолжает проигрывать + ВИДЕО

«Торонто Рэпторс» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Хозяева паркета «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили «Торонто Рэпторс» со счетом 114:123.
Поединок проходил в равной борьбе, а ее исход определился в заключительном четвертом периоде, в начале которой «Рэпторс» оторвались от «Лейкерс» на 19 очков. Калифорнийцы смогли немного сократить отставание, но от поражения не ушли.
Самыми эффективными баскетболистами встречи стали Кайл Лоури и Демар Дерозан из «Торонто» набравшие 41 и 31 очко соответственно. Результативностью в составе «Лейкерс» отметились Д`Анджело Расселл, он набрал 28 очков, и Ник Янг на его счету 26 набранных очков.
Россиянин играющий за «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов, провел на паркете 21 минуту и успел набрать 6 очков сделать 3 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.
Также вашему вниманию предлагается видеообзор матча:
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Теги: НБА, Торонто Рэпторс, Лос-Анджелесс Лейкерс, баскетбол
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