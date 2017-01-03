Экс-игрок «Шахтера» вошел в историю АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо был удален с поля в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Бернли»

На 32-й минуте опасный подкат Фернандиньо против Йоханна Гудмундссона привел к прямой красной карточке, сообщает «Сегодня».

Ранее по ходу этого сезона опорник уже был удален в игре с «Челси» (1:3).

Фернандиньо стал первым игроком «Сити» с двумя удалениями за сезон в чемпионате Англии после скандального футболиста Марио Балотелли, который достиг этой отметки в сезоне-2011/12.

Фото: dnevnik.bg