Экс-игрок «Шахтера» вошел в историю АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо был удален с поля в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Бернли»
На 32-й минуте опасный подкат Фернандиньо против Йоханна Гудмундссона привел к прямой красной карточке, сообщает «Сегодня».
Ранее по ходу этого сезона опорник уже был удален в игре с «Челси» (1:3).
Фернандиньо стал первым игроком «Сити» с двумя удалениями за сезон в чемпионате Англии после скандального футболиста Марио Балотелли, который достиг этой отметки в сезоне-2011/12.
Фото: dnevnik.bg
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Теги: Фернандиньо, Манчестер Сити, футбол, АПЛ
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