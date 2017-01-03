Отменен этап кубка мира по сноуборду в России

Отменен этап Кубка мира-2016/17 по сноуборду в Казани
Причиной стали финансовые проблемы – Республика Татарстан не готова взять на себя все расходы по проведению турнира, сообщает «Сегодня».
Этап должен был состояться с 24 по 26 февраля.
Сейчас Федерация сноуборда России рассматривает вариант переноса этапа в другой город.
Ранее сообщалось, что в качестве альтернативных вариантов называются Москва и Екатеринбург.
Фото: «Комментарии».
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Теги: сноуборд, кубок мира, Россия
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