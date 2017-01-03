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Спорт

В Китае ужесточат лимит на легионеров

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Руководство лиги планировало запустить ограничение в 2017 году

Китайская Суперлига объявила, что количество зарубежных игроков в заявке клубов на сезон будет сокращено

Если по существующему лимиту командам разрешено иметь пятерых иностранных футболистов (при этом один должен быть из азиатской страны), то с сезона-2018 число легионеров понизится до четырех – трое из дальнего зарубежья и еще один азиат, сообщает «Сегодня».

Руководство лиги планировало запустить это ограничение уже в 2017 году, но столкнулось с сильным недовольством владельцев и инвесторов клубов. В 2016 году клубы китайского чемпионата потратили на футболистов свыше 380 миллионов евро.

Команды из Суперлиги несколько раз били азиатский рекорд по стоимости трансфера.

Сначала «Шанхай СИПГ» заплатил за Халка 55,2 миллиона евро, затем отвалил «Челси» 70,5 млн. евро за Оскара, а в декабре Карлос Тевес перешел из «Боки» в «Шанхай Шеньхуа» за 84 миллиона.

Фото: csl.lesports.com

 

 

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Теги: Китай, футбол, легионеры

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