Немец станет гонщиком команды «Заубер»

Немец Паскаль Верляйн станет пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 «Заубер» в январе

Представители команды провели переговоры с 22-летним гонщиком и сумели достичь договоренности о контракте, сообщает «Сегодня».

Официально о подписании соглашения будет объявлено после того, как финн Валттери Боттас будет представлен в качестве пилота «Мерседеса».

22-летний Верляйн дебютировал в прошлом году в Формуле 1 в качестве боевого пилота в команде «Манор», за сезон набрал одно очко и занял 19-е место.

Фото: facebook.com/PWehrlein