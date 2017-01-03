Немец станет гонщиком команды «Заубер»

Немец Паскаль Верляйн станет пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 «Заубер» в январе
Представители команды провели переговоры с 22-летним гонщиком и сумели достичь договоренности о контракте, сообщает «Сегодня».
Официально о подписании соглашения будет объявлено после того, как финн Валттери Боттас будет представлен в качестве пилота «Мерседеса».
22-летний Верляйн дебютировал в прошлом году в Формуле 1 в качестве боевого пилота в команде «Манор», за сезон набрал одно очко и занял 19-е место.
Фото: facebook.com/PWehrlein
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