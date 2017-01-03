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Спорт

НХЛ назвал 33 величайших хоккеиста

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Оставшиеся 67 человек будут названы 27 января

НХЛ опубликовала имена 33 из 100 величайших хоккеистов в истории лиги

В него вошли преимущественно хоккеисты, выступавшие в НХЛ первые 50 лет существования лиги, сообщает «Сегодня».

В список вошел Горди Хоу, прославившийся хоккейным долголетием (его карьера в общей сложности растянулась на 35 лет) и «хет-триком Горди Хоу» (гол, пас и драка в одной игре).

Оставшиеся 67 человек из топ-100 будут названы 27 января в Лос-Анджелесе на торжественной церемонии.

Полностью список из 33 хоккеистов выглядит следующим образом:

Сид Абель (сезоны в НХЛ: 1938/39–1953/54)
Сил Эппс (1936/37–1947/48)
Энди Батгейт (1952/53–1970/71)
Жан Беливо (1950/51–1970/71)
Макс Бентли (1940/41–1953/54)
Тоу Блэйк (1934/35–1947/48)
Джонни Бауэр (1953/54–1969/70)
Турк Брода (1936/37–1951/52)
Джонни Бьюсик (1955/56–1977/78)
Кинг Клэнси (1921/22–1936/37)
Чарли Конахер (1929/30–1940/41)
Алекс Дельвекккио (1950/51–1973/74)
Билл Дарнан (1943/44–1949/50)
Берни Джоффрион (1950/51–1967/68)
Гленн Холл (1952/53–1970/71)
Дуг Харви (1947/48–1968/69)
Тим Хортон (1949/50–1973/74)
Горди Хоу (1946/47–1979/80)
Реди Келли (1947/48–1966/67)
Тед Кеннеди (1942/43–1956/57)
Дэйв Кеон (1960/61–1981/82)
Элмер Лак (1940/41–1953/54)
Тед Линдсей (1944/45–1964/65)
Фрэнк Маховлич (1956/57–1973/74)
Дикки Мур (1951/52–1967/68)
Хоуи Моренц (1923/24–1936/37)
Жак Плант (1952/53–1972/73)
Анри Ришар (1955/56–1974/75)
Морис Ришар (1942/43–1959/60)
Терри Савчук (1949/50–1969/70)
Митч Шмидт (1936/37–1954/55)
Эдди Шор (1926/27–1939/40)
Жорж Везина (1917/18–1925/26).

Фото: nhl.com

 

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Теги: нхл, хоккей, Лига

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