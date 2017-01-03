У России отберут четыре медали Олимпиады-2014

Награды могут быть отобраны у Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые ранее были временно отстранены вместе с четырьмя другими российскими лыжниками на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена

О лишении медалей может быть объявлено уже в январе, сообщает «Сегодня».

Легков и Вылегжанин завоевали в Сочи «золото» и «серебро» соответственно в масс-старте на 50 км.

Лыжники стали вторыми в составе эстафетной команды России, а Вылегжанин еще завоевал «серебро» в командном спринте.

Фото: «iSport.ua»