У России отберут четыре медали Олимпиады-2014

Награды могут быть отобраны у Александра Легкова и Максима Вылегжанина, которые ранее были временно отстранены вместе с четырьмя другими российскими лыжниками на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена
О лишении медалей может быть объявлено уже в январе, сообщает «Сегодня».
Легков и Вылегжанин завоевали в Сочи «золото» и «серебро» соответственно в масс-старте на 50 км.
Лыжники стали вторыми в составе эстафетной команды России, а Вылегжанин еще завоевал «серебро» в командном спринте.
Фото: «iSport.ua»
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Теги: WADA, допинг, Россия, Олимпиада 2014
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