Украинская теннисистка начала сезон с победы в Австралии

На старте турнира WTA Premier Brisbane International в Австралии первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная под шестым номером, нанесла поражение олимпийской чемпионке Рио-2016 пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 6:3, 6:3
Следующей соперницей Элины станет американка Шелби Роджерс, сообщает «Сегодня».
Это будет вторая личная встреча между теннисистками. Предыдущую – в 2014 году на турнире в Осаке выиграла украинка со счетом 7:6, 4:6, 6:1.
Леся Цуренко снялась с соревнований и ее место в сетке заняла Катерина Бондаренко, которая в матче уступила восьмой сеяной – итальянке Роберте Винчи – 6:7, 7:6, 6:7.
Фото: Instagram
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