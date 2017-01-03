Стали известны взносы команд Формулы 1 на сезон-2017

«Мерседес» заплатит рекордную стартовую плату за выступление в Формуле 1 в сезоне 2017 года в размере $5,2 млн.

Сумма стартового взноса рассчитывается исходя из количества набранных за прошлый сезон очков, сообщает «Сегодня».

Их количество умножается на цену одного очка ($6194 для обладателя Кубка конструкторов и $5161 для остальных), а к полученной сумме прибавляется единый взнос в размере $516 тыс.

Стартовые взносы за выступление в Формуле 1 в 2017 году:

«Мерседес» - $5,2 млн.

«Ред Булл» - $2,9 млн.

«Феррари» - $2,6 млн.

«Форс Индия» - $ 1,4 млн.

«Уильямс» - $1,3 млн.

«Макларен» - $908 тыс.

«Торо Россо» - $841 тыс.

«Хаас» - $665 тыс.

«Рено» - $557 тыс.

«Заубер» - $526 тыс.

«Манор» - $521 тыс.

Фото: brightwallpapers.com.ua.