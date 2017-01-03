Стали известны взносы команд Формулы 1 на сезон-2017

«Мерседес» заплатит рекордную стартовую плату за выступление в Формуле 1 в сезоне 2017 года в размере $5,2 млн.
Сумма стартового взноса рассчитывается исходя из количества набранных за прошлый сезон очков, сообщает «Сегодня».
Их количество умножается на цену одного очка ($6194 для обладателя Кубка конструкторов и $5161 для остальных), а к полученной сумме прибавляется единый взнос в размере $516 тыс.
Стартовые взносы за выступление в Формуле 1 в 2017 году:
«Мерседес» - $5,2 млн.
«Ред Булл» - $2,9 млн.
«Феррари» - $2,6 млн.
«Форс Индия» - $ 1,4 млн.
«Уильямс» - $1,3 млн.
«Макларен» - $908 тыс.
«Торо Россо» - $841 тыс.
«Хаас» - $665 тыс.
«Рено» - $557 тыс.
«Заубер» - $526 тыс.
«Манор» - $521 тыс.
Фото: brightwallpapers.com.ua.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:02
|
14:42
Президент Южной Кореи не явилась на суд по делу об ее импичменте
|
14:34
Специалисты назвали 5 проблем со здоровьем, которые вызывает диабет
|
14:23
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0