«Шахтер» получит 100 тысяч за Караваева

Стала известна зарплата вингера сборной Украины Александра Караваева, которую он будет получать в «Фенербахче»
Оклад воспитанника херсонского футбола в стане «Канареек» составит 500 тысяч евро за шесть месяцев, сообщают «Вести».
«Шахтёр» за аренду украинского футболиста получит 100 тысяч евро.
В ближайшее время «Фенербахче» должен объявить об аренде Караваева на полгода. На приглашении Александра в «Фенер» настаивал лично главный тренер команды Дик Адвокаат.
Первую часть сезона 2016-17 Караваев провёл на правах аренды в «Заре».
Фото: пресс-служба ФК «Шахтер».
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Теги: Шахтер, Фенербахче, Караваев, футбол
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