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В Парагвае стартовал Дакар-2017

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Гонка пройдет по территории трех стран

2 января стартовало одно из самых престижных ралли в мире авто и мото-спорта Дакар-2017 

В этом году гонка пройдет по территории трех стран - Парагвая, Боливии и Аргентины, сообщает «УНИАН».

Соревнования проходят в четырех категориях - авто, мото, квадроциклы и грузовики.

Всего намечено 12 этапов, каждый из которых продлится ровно 1 день. При этом все трассы будут по-своему уникальны. Ведь маршруты проложены по местным пустыням, степям-пампасам и горным плоскогорьям.

Перечень этапов выглядит следующим образом: Асунсьон – Ресистенсия (2 января); Ресистенсия – Сан-Мигель да Тукуман; Сан-Мигель да Тукуман – Сан-Сальвадор де Жужуй; Сан-Сальвадор де Жужуй – Тупица; Тупица – Оруро; Оруро – Ла-Пас; Ла-Пас (день отдыха) Ла-Пас – Уюни; Уюни – Сальта; Сальта – Чилесито; Чилесито – Сан-Хуан; Сан-Хуан – Рио-Куарто; Рио-Куарто – Буэнос-Айрес (14 января).

Фото: motonews.ru

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Теги: Дакар, ралли, Парагвай, Боливия, Аргентина

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