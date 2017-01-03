У Тайсона Фьюри все еще остается один чемпионский пояс

Бывший британский чемпион Мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает удерживать один чемпионский пояс.

Экс-чемпион потерявший все свои чемпионские пояса из-за скандала с употреблением наркотиков, продолжает владеть чемпионским поясом по версии журнала The Ring.

«Этот пояс можно завоевать и потерять только в ринге. Поскольку у меня нет поражения, я продолжу с гордостью его удерживать», — написал Фьюри в «Твиттере».

Также отметим, что Фьюри по итогам 2015 года стал лучшим боксёром по версии журнала. Он стал вторым уроженцем Великобритании, которому это удалось. Первым был Рикки Хаттон.