У Тайсона Фьюри все еще остается один чемпионский пояс

Бывший британский чемпион Мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает удерживать один чемпионский пояс.
Экс-чемпион потерявший все свои чемпионские пояса из-за скандала с употреблением наркотиков, продолжает владеть чемпионским поясом по версии журнала The Ring.
«Этот пояс можно завоевать и потерять только в ринге. Поскольку у меня нет поражения, я продолжу с гордостью его удерживать», — написал Фьюри в «Твиттере».
Также отметим, что Фьюри по итогам 2015 года стал лучшим боксёром по версии журнала. Он стал вторым уроженцем Великобритании, которому это удалось. Первым был Рикки Хаттон.
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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, The Ring
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