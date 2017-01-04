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Невероятный камбэк в исполнении Арсенала

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Феноменальная ничья Борнмута и Арсенала

Голы Санчеса, Лукаса Переса и Жиру помогли Арсеналу уйти от поражения на выезде.

С первых минут игры несмотря на более высокий процент владения мячом Арсенала «Вишни» создавали больше угроз воротам «Канониров».

Уже на 16 минуте поединка неожиданно исходя из предварительных раскладов на игру вышли вперед хозяева, Чарли Дэниэлс оказался в абсолютном одиночестве у ворот Петра Чеха и без проблем вогнал мяч в сетку.

Через несколько минут Борнмут зарабатывает пенальти, случилось это на 19 минуте усилиями Райана Фрейзера, который ворвался в штрафную площадку и там был сбит с ног полузащитником Арсенала – Гранитом Джакой. За исполнения одиннадцатиметрового удара взялся лучший бомбардир черно-красных Каллум Уилсон и успешно реализовал его, мяч пошел по центру, но тем не менее оказался в сетке, так как голкипер гостей прыгнул в угол.

На 29 минуте Арсенал мог сократить отставание от противника, Аарон Рэмси с разворота прицельно выстрелил по воротам круглый чуть задев защитника прошел близко со штангой. К сожалению Канониров, после быстро пропущенных двух мячей их игра в атаке, не представляла серьезной угрозы воротам оппонента.

Первая половина встречи завершилась с тотальным перевесом Борнмута над Арсеналом.

Во втором тайме команда Арсена Венгера как будто проснулась, начала активнее бегать и прессинговать и главное старается создать остроту у ворот польского голкипера Артура Боруца. Но несмотря на всю стартовую активность, забивают снова хозяева на этот раз Райан Фрейзер, который в первом тайме заработал пенальти для своей команды, сместился с острого угла в чужую штрафную, после чего пробил точно между ног вратаря гостей.

После такого казалось, что уже нет ни малейшего шанса для столичных гостей, как-то спасти этот матч. Но сперва на 70 минуте отыгрывает один мяч Санчес с правого фланга навесную передачу совершил Окслейд-Чемберлен, затем головой продлил этот пас Оливье Жиру и уже набегающий Алексис Санчес в касание головой направляет игровой снаряд в сетку ворот Боруца.

Спустя 5 минут разыгравшиеся лондонцы уменьшают отрыв, теперь они отстают всего на один гол. Оливье Жиру записывает на свой счет вторую голевую передачу он в касание мягко скинул сферу вышедшему на замену Лукасу Пересу, после этого испанец блестяще слету левой ногой отправляет круглого в дальний угол ворот голкипера «Вишен».

В компенсирование арбитром время, а именно на 92 минуте Арсенал отыгрывается с 0-3 и устанавливает равный счет на табло. Французский нападающий Оливье Жиру к своим голевым передачам добавляет еще и прекрасное взятие ворот, после удара головой мяч сперва отскакивает от штанги и закатывается в угол.

Стоит отметить, что Борнмут по ходу встречи имел возможность забить четвертый мяч, но свои моменты упустил и благодаря этому Арсенал сумел совершить невероятный камбэк. Канониры уходят от поражения, но зарабатывают по итогу встречи всего один пункт.

Борнмут – Арсенал 3:3
Голы: Дэниэлс, 16, Уилсон, 20 (с пенальти), Фрейзер, 58 – Санчес, 70, Лукас Перес, 75, Жиру, 90+2

Борнмут: Боруц – Фрэнсис, Кук, Аке, Дэниэлс – Артер, Гослинг – Станислас, Кинг (Серман, 63), Фрейзер (Адам Смит, 68) – Уилсон (Брэд Смит, 90)

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни (Паулиста, 64), Монреаль – Кокелен (Окслейд-Чемберлен, 28), Джака — Рэмси, Ивоби (Лукас Перес, 63), Санчес – Жиру

Предупреждения: Кук, Боруц – Бельерин, Рэмси, Мустафи

Удален: Фрэнсис, 82

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