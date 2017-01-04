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Свитолина установит новый рекорд Украины

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Свитолина начнет новую неделю на рекордном для себя месте в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором круге Brisbane International над американкой Шелби Роджерс

В четвертьфинале украинка может встретиться с первой ракеткой мира Анжелик Кербер, которая сегодня сыграет с Эшли Барти из Австралии, сообщает «Сегодня».

Независимо от результата на турнире, Свитолина начнет новую неделю на рекордном для себя месте в рейтинге WTA.

Напомним, что сейчас лучшая украинская теннисистка занимает 14-ю строчку в мировой классификации.

Фото: sapronov-tennis.org

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Теги: WTA, Свитолина, теннис

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