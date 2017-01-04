200 российских легкоатлетов подозреваются в употреблении допинга

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) около 200 имен российских легкоатлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил

«IAAF были направлены имена около 200 россиян, предоставленных Независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена. Исходя из сведений и доказательств из доклада Макларена, а также иной информации, будут приниматься решения при рассмотрении заявок спортсменов, желающих получить доступ к международным стартам в качестве нейтральных», – говорится в пресс-релизе IAAF, сообщает «Сегодня».

Один из критериев получения индивидуального допуска к международным соревнованиям требует от россиян показать, что они не были непосредственно вовлечены в какие-либо антидопинговые нарушения из-за деятельности национальной федерации.

В качестве других критериев называются причастность тренеров, врачей и других специалистов, работавших со спортсменом, к совершению каких-либо нарушений антидопинговых правил, а также количество сданных спортсменом допинг-проб в соответствующий период.

Фото: lenta.ru.