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Результаты второго этапа Дакар-2017

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Первую победу одержал победитель Дакар-2016 мотоциклист Тоби Прайс

Состоялся второй этап 39-го ралли-рейда Дакар-2017

Гонщики стартовали из аргентинского города Ресистенсия и финишировали в Сан-Мигель-де-Тукумане, сообщает «Сегодня».

Спецучасток гонки составила 275 км (284 км для грузовиков), а вся протяжность – 803 км (812 км для грузовиков).

Первую победу в текущих соревнованиях самый титулованный раллист за всю историю Себастьен Леб, сразу же возглавив общий зачет. Так же первую победу одержал победитель Дакар-2016 мотоциклист Тоби Прайс. Он вышел в лидеры общего зачета.

Следующий этап возьмет старт 4 января. Гонщики из Сан-Мигель-де-Тукумана отправятся в Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Общая продолжительность трассы – 780 км, для грузовиков – 757 км. Спецучасток составит 364, для грузовиков -199 км.

Результаты 2-го этапа Дакар-2017:

Мотоциклы:

1. Тоби Прайс (Австралия, КТМ) – 02:37:32
2. Маттиас Уолкнер (Австрия, КТМ) – + 00:03:22
3. Паулу Гонсалвеш (Португалия, «Хонда") – + 00:03:51

Квадроциклы:

1. Пабло Копетти (Аргентина, «Ямаха") – 03:14:29
2. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано (Парагвай, «Ямаха") – + 00:01:59
3. Аксель Дутри (Франция, Ямаха) – + 00:05:31

Внедорожники:

1. Себастьен Леб/Даниэль Элена (Франция, «Пежо") – 02:06:55
2. Нассер Аль-Аттия/Матье Бомель (Катар/Франция, «Тойота") – + 00:01:23
3. Карлос Сайнс/Лукас Круз (Испания, «Пежо") – + 00:02:18

Мотовездеходы:

1. Мао Руйджин (Китай, «Полярис") – 03:46:58
2. Ли Донгшенг (Китай, «Полярис") – + 00:58:18
3. Леонардо Торрес (Бразилия, «Полярис") – + 02:07:27

Грузовики:

1. Мартин ван ден Бринк (Голландия, «Рено") – 02:37:08
2. Дмитрий Сотников (Россия, КАМАЗ) – + 00:02:03
3. Питер Верслюис (Голландия, МАН) – + 00:02:52

Фото: twitter.com/dakar

 

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Теги: Дакар, ралли, Аргентина

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