Украинский теннисист уступил Надалю на турнире в Брисбене

Украинский теннисист Александр Долгополов выбыл из борьбы на турнире ATP Brisbane International в Брисбене
В матче первого раунда киевлянин за 1 час 14 минут уступил экс-первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под пятым номером – 3:6, 3:6, сообщает «Сегодня».
Напомним, это Долгополов провел свой первый официальный матч за 4 месяца.
Фото: «Корреспондент.net».
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Теги: теннис, Долгополов, Надаль
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