Фанат «Манчестер Юнайтед» умер во время матча

Во время поединка 20 тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» на трибунах стадиона скончался болельщик гостей

Причиной трагедии стал сердечный приступ в середине второго тайма встречи, медики не смогли спасти жизнь мужчине, сообщает «Сегодня».

«Все в «Манчестер Юнайтед» глубоко скорбят после новости о том, что один из наших фанатов скончался от сердечного приступа на вчерашней игре с «Вест Хэмом», – говорится в заявлении «МЮ».

Команда Жозе Моуринью выиграла этот поединок со счетом 2:0. После 20 туров «МЮ» занимает 6 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 39 набранными очками.

Фото: manutd.com