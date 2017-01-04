Фанат «Манчестер Юнайтед» умер во время матча

Во время поединка 20 тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» на трибунах стадиона скончался болельщик гостей
Причиной трагедии стал сердечный приступ в середине второго тайма встречи, медики не смогли спасти жизнь мужчине, сообщает «Сегодня».
«Все в «Манчестер Юнайтед» глубоко скорбят после новости о том, что один из наших фанатов скончался от сердечного приступа на вчерашней игре с «Вест Хэмом», – говорится в заявлении «МЮ».
Команда Жозе Моуринью выиграла этот поединок со счетом 2:0. После 20 туров «МЮ» занимает 6 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 39 набранными очками.
Фото: manutd.com
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Теги: Манчестер Юнайтед, фанат, смерть
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