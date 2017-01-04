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Теннисистка, рожденная в 2000-х, выиграла матч турнира WTA

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Во втором круге Айава встретится с девятой ракеткой мира

В первом круге турнира Brisbane International состоялось историческое событие для женского тенниса

16-летняя австралийская теннисистка Дестани Айава, занимающая 386-ю строчку в рейтинге WTA, победила со счетом 2:6, 6:3, 6:4 американку Беттани Маттек-Сэндс и стала первой в истории теннисисткой рожденной в 2000-х, которая сумела выиграть матч в основной сетке турнира WTA, сообщает «Сегодня».

Этот поединок был прерван из-за дождя при счете 3-0 в решающем сете в пользу юной австралийки.

Это уже четвертая победа подряд для Дестани Айава в Брисбене. Для того, чтобы попасть в основную сетку австралийского Премьера она преодолела квалификацию, где сумела записать на свой счет победу над теннисисткой из Топ-100 Кариной Виттхефт (#88 WTA).

Во втором круге Айава встретится с девятой ракеткой мира – Светланой Кузнецовой из России.

В начале декабря Дестани Айава выиграла чемпионат Австралии среди теннисисток до 18 лет, на котором разыгрывалось приглашение в основную сетку Australian Open, в результате чего станет обладательницей еще одного достижения: первой теннисисткой 2000 года рождения, которая выступит в основной сетке турнира «Большого Шлема».

Фото: tennisplanet.me

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Теги: теннис, Австралия, WTA

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