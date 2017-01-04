Умер легендарный советский футболист

На 86-ом году жизни умер известный советский футболист и тренер, чемпион Европы 1960 года Виктор Царев
Царев является четырехкратным чемпионом СССР в составе «Динамо», сообщают «Вести».
За сборную СССР он провел 12 матчей. Запомнился еще и тем, что на чемпионате мира 1958 года он опекал Пеле и матч стал единственным, в котором бразилец не смог забить.
В минувшем году умерли известный футболист и тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) Валерий Зуев, трехкратный обладатель «Золотого мяча» Йохан Кройф, бывший футболист и главный тренер сборной Италии Чезаре Мальдини.
Фото: volgograd-fc.ru
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