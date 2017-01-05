Полузащитник «Динамо» переходит в чемпионат Германии

Полузащитник киевского «Динамо» Владислав Калитвинцев, который в 2016 году выступал на правах аренды за одесский «Черноморец», продолжит карьеру в команде второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге»

23-летний футболист уже подписал с этим клубом контракт сроком на два года, сообщает «Сегодня».

В соглашении есть опция, что контракт будет расторгнут в случае, если «Эрцгебирге» по итогам сезона покинет вторую Бундеслигу (сейчас эта команда как раз находится в «зоне вылета», занимая предпоследнее место в турнирной таблице).

Калитвинцев уже находится в Германии

Фото: Instagram