Сестры Уильямс сенсационно выбыли с турнира в Новой Зеландии

Сестры Серена и Венус Уильямс из США, которые были первой и второй ракетками теннисного турнира в новозеландском Окленде, завершили выступление на соревнованиях, призовой фонд которых составляет более 226 тысяч долларов
Серена Уильямс в матче второго круга уступила своей соотечественнице Мэдисон Бренгл, 72-й ракетке мира, со счетом 4:6, 7:6, 4:6, сообщает «Сегодня».
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
Венус Уильямс переиграла в первом круге новозеландку Джэйд Льюис со счетом 7:6, 6:2, но потом из-за травмы руки не сумела выйти на встречу второго раунда с японкой Наоми Осакой и снялась с турнира.
Фото: Instagram
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Теги: Серена Уильямс, теннис, Венус Уильямс
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