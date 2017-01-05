Полузащитника «Динамо» обокрали в Парагвае

Атакующий полузащитник киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес сообщил, что его обокрали

Грабители похитили документы, драгоценности, мобильные телефоны спортсмена и его семьи, сообщает «Сегодня».

«Минуту назад они украли все мои документы, паспорта, серебро, сотовые телефоны и документы моей семьи», – написал Дерлис.

Футболист пообещал награду за помощь в возврате документов.

В этом сезоне в чемпионате Украины Дерлис Гонсалес сыграл в 11 матчах и забил два гола.

Фото: Instagram