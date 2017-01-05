Команда, футболисты которой погибли в авиакатастрофе, подпишет 20 игроков

Бразильский футбольный клуб «Шапекоэнсе» планирует подписать 20 футболистов, чтобы восстановить состав команды после авиакатастрофы, в которой погибло 19 игроков и членов тренерского штаба

Игровые номера выживших в авиакатастрофе футболистов «Шапекоэнсе» не будут использоваться, сообщает «Сегодня».

«Ни один игрок в этом сезоне не будет использовать номера Фольмана, Нето и Рушеля. Мы ожидаем, что Рушель и Нето смогут вернуться и играть под своими номерами. К сожалению, Джексон Фольман не сможет играть, потому что ему ампутировали часть ноги, но, тем не менее, он сможет вернуться в клуб в другой роли», – сообщил директор клуба Руи Коста.

Самолет, на борту которого находились игроки «Шапекоэнсе», потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года.

Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка.

Фото: «Вести».