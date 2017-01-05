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Спорт

В Англии судья показал карточку футболисту, которого уносили на носилках

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Игрок получил перелом ноги

Во Второй Лиге Англии (четвертый дивизион) состоялся матч между «Портсмутом» и «Лутон Таун» 

В одном из эпизодов полузащитник гостей Кэмерон МакГихан сфолил на сопернике, однако в этом же эпизоде получил травму, сразу же подозвав к себе медиков, сообщает «Сегодня».

Пока медицинский персонал оказывал помощь игроку, арбитр достал желтую карточку и продемонстрировал ее футболисту.

МакГихана поместили на носилки и начали выносить с поля, а в этот момент фанаты «Портсмута» провожали его песней «ты поедешь домой на машине Скорой помощи».

Как оказалось в больнице, игрок получил перелом ноги.

«Я даже не знаю, должен же быть хоть какой-то элемент сопереживания и сострадания со стороны рефери? Реакция болельщиков меня весьма расстроила. Они не показали никакого класса. Это было по свински», – заявил главный тренер «Лутона» Натан Джонс.

Фото: Twitter

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Теги: Англия, футбол, судья, травма

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