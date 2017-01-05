Знаменитый многоборец завершил карьеру вместе с женой

Двукратный олимпийский чемпион американский легкоатлет-многоборец Эштон Итон объявил о завершении карьеры
«Я отдал десятиборью все, сделал все, что мог. Спасибо вам за лучшее время в моей жизни, я ухожу», – сказал спортсмен, сообщает «Сегодня».
Итон завоевал золотые медали в десятиборье на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.
Он дважды побеждал на чемпионатах Европы и трижды – на чемпионатах мира в помещении (семиборье).
Объявила о завершении карьеры супруга Итона – канадская спортсменка Брианна Тейсен-Итон. Ее высшим достижением стала бронза на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в семиборье.
Фото: Twitter
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: многоборье, Эштон Итон, карьера
Последние новости
|
18:08
Эксперты рассказали, почему не стоит воздерживаться от алкоголя в январе
|
18:05
|
17:57
|
17:48
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0