Худший клуб АПЛ уволил тренера

Клуб английской премьер-лиги «Халл Сити» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Майком Феланом

Причиной расставания стали плохие результаты – в турнирной таблице «Халл» идет на последнем месте, сообщает «Сегодня».

После 20 туров в активе команды 13 очков и серия без побед в девять матчей подряд.

Фелан работал в тренерском штабе «Халл Сити» с 2015 года. После отставки главного тренера клуба Стива Брюса Фелан сначала был назначен исполняющим обязанности рулевого «тигров», а затем возглавил команду на постоянной основе в октябре 2016 года.

Ранее Фелан имел опыт работы в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», который он покинул после ухода Алекса Фергюсона.

Фото: hullcitytigers.com