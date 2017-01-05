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Спорт

НБА. «Кливленд» проиграл «Чикаго» + ВИДЕО

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Леброну не удалось вытащить «Кливленд»

«Чикаго Буллз» в гостях у «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА переиграл хозяев.

Встреча проходила на домашнем стадионе «Кливленда» - «Куикен Лоанс-Арене» и завершилась со счетом 106:94 в пользу гостей из Чикаго. «Кавальерс» очень уверенно начали поединок и вели 15:2, однако уже к окончанию двух четвертей и приближению большого перерыва «Буллз» были впереди - 52:46. Во второй половине игры «быки» закрепили свой успех.

Лучшим и самым результативным в составе победившей команды стал Джимми Батленд, который набрал 20 очков. На счету Таджа Гибсона - 18 очков. Нападающий «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс записал в свой актив 31 игровое очко.

Позже герой встречи в составе своего клуба Леброн Джеймс прокомментировал последние неудачи «Кавальерс». По его словам, эпидемия травм обрушившиеся на команду замедляет их прогресс и не дает развиваться и надеется, что вскоре все игроки команды поправятся и помогут «Кливленду» вновь выйти на победную поступь. 

Видеообзор матча вашему вниманию:

Источник: ESPN US

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Теги: баскетбол, Чикаго Буллз, НБА, ЛеБрон Джеймс

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