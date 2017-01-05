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Украинка обыграла лучшую теннисистку мира

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Свитолина обыграла в трех сетах первую ракетку мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 890 100 долларов

В 1/4 финала Свитолина обыграла в трех сетах первую ракетку мира немку Ангелик Кербер – 6:4, 3:6, 6:3, сообщает «Сегодня».

Следующей соперницей Свитолиной станет чешка Каролина Плишкова.

Фото: sapronov-tennis.org

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Теги: Свитолина, теннис, Австралия

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