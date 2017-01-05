Украинка обыграла лучшую теннисистку мира

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале турнира в австралийском Брисбене с призовым фондом 890 100 долларов

В 1/4 финала Свитолина обыграла в трех сетах первую ракетку мира немку Ангелик Кербер – 6:4, 3:6, 6:3, сообщает «Сегодня».

Следующей соперницей Свитолиной станет чешка Каролина Плишкова.

Фото: sapronov-tennis.org