Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Китае

На турнире в китайском городе Шэньчжэнь, с призовым фондом $750 000, определились первые финалисты парного разряда

Украинка Ольга Савчук вместе с Ралукой Олару (Румыния) без борьбы прошли в финал, сообщает «Сегодня».

Их соперники по полуфиналу, посеяные под первым номером, Ракель Атаво (США) и И-Фань Сюй (Китай) снялись с турнира.

Фото: Shenzhen Open