Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Китае

На турнире в китайском городе Шэньчжэнь, с призовым фондом $750 000, определились первые финалисты парного разряда
Украинка Ольга Савчук вместе с Ралукой Олару (Румыния) без борьбы прошли в финал, сообщает «Сегодня».
Их соперники по полуфиналу, посеяные под первым номером, Ракель Атаво (США) и И-Фань Сюй (Китай) снялись с турнира.
Фото: Shenzhen Open
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