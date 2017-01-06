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Спорт

Иностранных футболистов заставят учить немецкий язык

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В раздевалке «Баварии» вновь должна звучать немецкая речь

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс настроен твердо бороться с предпосылками появления группировок в команде

Важным средством борьбы с таким явлением Хенесс считает немецкий язык, сообщает «Сегодня».

«В раздевалке «Баварии» вновь должна звучать немецкая речь. Язык – средство сплоченности. В противном случае начинают создаваться группировки. Если же иностранцы не будут учить немецкий, они будут платить штрафы. Если бы иностранные футболисты два часа в день занимались немецким, то это было бы идеальным вариантом», – заявил Хенесс.

Фото: сайт ФК «Металлист» 

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Теги: Бавария, футбол, язык

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