Иностранных футболистов заставят учить немецкий язык

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс настроен твердо бороться с предпосылками появления группировок в команде
Важным средством борьбы с таким явлением Хенесс считает немецкий язык, сообщает «Сегодня».
«В раздевалке «Баварии» вновь должна звучать немецкая речь. Язык – средство сплоченности. В противном случае начинают создаваться группировки. Если же иностранцы не будут учить немецкий, они будут платить штрафы. Если бы иностранные футболисты два часа в день занимались немецким, то это было бы идеальным вариантом», – заявил Хенесс.
Фото: сайт ФК «Металлист»
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