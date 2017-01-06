Победитель «Дакара» решил сняться с ралли-рейда

Двукратный победитель «Дакара» катарец Нассер Аль-Аттия был вынужден сняться с ралли-рейда 2017 года после серьезной аварии, произошедшей на третьем этапе гонки

Победитель «Дакара» 2011 и 2015 годов после попадания в яму на третьем этапе ралли-рейда потерял колесо, сообщает «Сегодня».

Отставание катарского гонщика от лидирующего в зачете внедорожников Себастьена Леба было 2 часа 14 минут 58 секунд.

«Это была ошибка. Нас постигла неудача, но это гонка, таков «Дакар». Мы проделали действительно хорошую работу, лидировали. Следующий год ожидания будет очень долгим», – заявил Аль-Аттия.

Изначально планировалось, что катарский пилот продолжит участие в Дакаре-2017, но в четверг было объявлено, что ущерб, нанесенный автомобилю, не позволяет этого сделать.

Фото: Авторевю