На Дакаре-2017 в словацкого мотогонщика попала молния

Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участник проходящего в Южной Америке ралли-марафона «Дакар», получил удар молнии

Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй, сообщает «Сегодня».

Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него.

Спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в ралли.

Этот вопрос предстоит решить врачам после проведения комплексного обследования Якеша.

Фото: Авторевю