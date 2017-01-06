На Дакаре-2017 в словацкого мотогонщика попала молния

Словацкий мотогонщик Иван Якеш, участник проходящего в Южной Америке ралли-марафона «Дакар», получил удар молнии
Инцидент произошел во время третьего этапа ралли у аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй, сообщает «Сегодня».
Спортсмен успел спустить одну ногу с мотоцикла на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него.
Спортсмен чувствует себя хорошо и желает продолжить участие в ралли.
Этот вопрос предстоит решить врачам после проведения комплексного обследования Якеша.
Фото: Авторевю
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Теги: Дакар, молния, мотогонщик
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