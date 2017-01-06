Китай ограничит расходы клубов на покупку легионеров

Государственное управление по делам физкультуры и спорта Китая намерено ограничить расходы футбольных клубов страны на трансферы и зарплаты легионеров
«Мы будем регулировать, ограничивать дорогостоящие покупки легионеров и, в разумных пределах, высокие доходы игроков», – сказано в заявлении, сообщает «Сегодня».
В последнее время китайские клубы привлекают высококлассных футболистов, предлагая им огромные зарплаты. Аргентинский нападающий Карлос Тевес, перешедший из «Боки Хуниорс» в «Шанхай Шеньхуа», стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта с новой командой аргентинец будет зарабатывать 37,5 млн. евро в год.
В Китае в настоящее время выступают такие известные игроки, как Халк, Оскар, Эсекьель Лавесси, Рамирес, Джексон Мартинес, Жервиньо и другие.
Фото: Dao ke dao.
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