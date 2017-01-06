Умер член Зала хоккейной славы НХЛ

Член Зала хоккейной славы в Торонто канадец Милт Шмидт скончался в возрасте 98 лет
Шмидт, выступавший на позиции центрфорварда, провел 16 сезонов в составе «Бостон Брюинз» с 1936 по 1955 годы, дважды выиграв Кубок Стэнли (в 1939 и 1941 годах) и получив Харт Трофи, как лучший игрок регулярного чемпионата в сезоне-1950/51, сообщает «Сегодня».
После окончания карьеры игрока он работал в «Бостоне» в качестве тренера и генерального менеджера, приведя команду к еще двум победам в Кубке Стэнли (в 1970 и 1972 годах).
Шмидт был введен в Зал хоккейной славы в 1961 году.
Фото: «Сегодня».
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Теги: Милт Шмидт, хоккей, нхл, смерть
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