Нападающий «Флориды» вышел на пятое место по количеству голевых передач в НХЛ

Нападающий «Флориды» Яромир Ягр в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (1:4) набрал очередное результативное очко, сделав голевую передачу

Этот результативный пас стал для 44-летнего чеха 1136-м за карьеру в регулярных чемпионатах, сообщает «Сегодня».

По этому показателю Ягр вышел на чистое 5-е место в истории НХЛ, обогнав Пола Коффи, у которого 1135 ассистов.

Лидирует показателю Уэйн Гретцки (1963 результативные передачи), далее следуют Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193) и Рэй Бурк (1169).

В текущем сезоне Ягр провел 39 матчей и набрал 24 (7+17) очка.

Фото: Getty Images.