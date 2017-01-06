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Спорт

Winter Dog Fest: Под Харьковом проведут гонки на собачьих упряжках

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Winter Dog Fest: Под Харьковом проведут гонки на собачьих упряжках

Соревнования по снежным видам ездового спорта пройдут на аэродроме в поселке Коротич 14 января

На старый Новый год харьковчане смогут увидеть яркое спортивное зрелище – соревнования по снежным видам ездового спорта. Организаторы называют мероприятие олимпиадой фестивалем, ведь в гонке могут участвовать спортсмены не только с хаски, но и с собаками любых пород. Одно из главных условий – наличие справки от ветеринара, которая подтвердит, что животное здорово, перед стартом также будет обязательный контроль.

Зрителей же ждут бесплатные фотосессии с собаками разных пород, среди которых - аляскинский маламут, самоеды, якутская лайка, тибетский мастифф. Запланированы показательные выступления собак служебных пород, катание детей на упряжках и концерт от Деда Мороза и Снегурочки.

5 января все желающие участники, которые предварительно регистрировались для гонки, собрались на аэродроме в Коротиче и совершили пробные заезды. Соревнования проведут в нескольких классах и дисциплинах, которые отличаются количеством собак в упряжке, длиной дистанции.

 

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Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: соревнования, собачьи упряжки

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