Winter Dog Fest: Под Харьковом проведут гонки на собачьих упряжках

Соревнования по снежным видам ездового спорта пройдут на аэродроме в поселке Коротич 14 января

На старый Новый год харьковчане смогут увидеть яркое спортивное зрелище – соревнования по снежным видам ездового спорта. Организаторы называют мероприятие олимпиадой фестивалем, ведь в гонке могут участвовать спортсмены не только с хаски, но и с собаками любых пород. Одно из главных условий – наличие справки от ветеринара, которая подтвердит, что животное здорово, перед стартом также будет обязательный контроль.

Зрителей же ждут бесплатные фотосессии с собаками разных пород, среди которых - аляскинский маламут, самоеды, якутская лайка, тибетский мастифф. Запланированы показательные выступления собак служебных пород, катание детей на упряжках и концерт от Деда Мороза и Снегурочки.

5 января все желающие участники, которые предварительно регистрировались для гонки, собрались на аэродроме в Коротиче и совершили пробные заезды. Соревнования проведут в нескольких классах и дисциплинах, которые отличаются количеством собак в упряжке, длиной дистанции.