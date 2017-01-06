НБА. «Портленд» одолел «Лейкерс» + ВИДЕО

«Лос-Анджелес Лейкерс» после домашней победы на «Мемфисом» проиграл на выезде «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Окончательных счет на табло был зафиксирован на показателях 109:118 в пользу хозяев паркета.

Гости бодро начали и выиграли первую половину с отрывом в 9 очков, но после большого перерыва дали возможность «Портленду» перехватить инициативу. В начале заключительной четверти «Лейкерс» удалось навязать противнику борьбу, но концовку матча лучше провели «Трэйл Блэйзерс».

Лучше других проявили себя в реализации моментов лидеры «Портленда» Си Джей Макколлум, отметившийся 27-ю набранными очками и Дэмьен Лиллард, сделавший дабл-дабл 21 очко и 10 передач. В составе гостей лучшими были Д`Анджело Расселл, внесший в свой актив 22 очка и Джордан Кларксон, на его счету 21 набранное очко.

Российский баскетболист выступающий на позиции центрового за команду из Лос-Анджелеса Тимофей Мозгов провел на площадке 11 минут за это время отличился 7-ю набранными очками, а также совершил 5 подборов.

Видеообзор матча к вашему вниманию: